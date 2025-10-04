Monster: Charlie Hunnam nahm für Rolle knapp 14 Kilo ab

Charlie Hunnam schlüpft auf Netflix in die Haut von Killer Ed Gein. Für die Darstellung des Mörders in "Monster: Die Geschichte von Ed Gein" verlor er knapp 14 Kilogramm Körpergewicht.
Seit dem gestrigen 3. Oktober ist die dritte Staffel der packenden Anthologieserie "Monster" auf Netflix verfügbar. In "Monster: Die Geschichte von Ed Gein" schlüpft "Sons Of Anarchy"-Star Charlie Hunnam (45) in die Haut des Killers und Grabräubers Ed Gein (1906-1984). Im Rahmen der Netflix-Veröffentlichung hat Serienstar Hunnam jetzt auch einen Einblick gewährt, wie er sich der herausfordernden Rolle genähert hat. Ein Detail überrascht besonders.