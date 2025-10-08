Monster: Auch die neue Staffel erobert die Netflix-Charts

Die Netflix-Anthologieserie "Monster" erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit beim Publikum. Auch die neu gestartete dritte Staffel schaffte es direkt in die Charts des Streamingdienstes.
Die neue Staffel der Horrorserie "Monster" ist erfolgreich gestartet, auch wenn der Sprung an die Spitze der weltweiten Netflix-Charts knapp verpasst wurde. Wie Netflix mitteilt, kam "Monster: Die Geschichte von Ed Gein" mit "Sons Of Anarchy"-Star Charlie Hunnam (45) in der Titelrolle in den ersten drei Tagen seiner Verfügbarkeit auf 12,2 Millionen sogenannte Views, also geschaute Stunden geteilt durch Gesamtlaufzeit der Serie.