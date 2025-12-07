Monrose-Reunion: Senna Gammour und Bahar Kizil starten Podcast

Senna Gammour und Bahar Kizil waren einst zwei Drittel der Girlgroup Monrose. Jetzt feiern die beiden "Popstars"-Veteraninnen ein Wiedersehen am Mikrofon: Mit ihrem neuen Podcast "Recall" wollen sie die Magie der 2000er-Jahre wieder zum Leben erwecken.
Senna Gammour (45) und Bahar Kizil (36) wurden 2006 durch die Castingshow "Popstars" zu Stars. Als Mitglieder der Girlgroup Monrose schrieben sie gemeinsam mit Mandy Capristo (35) deutsche Popgeschichte. Mit Hits wie "Shame" und "Hot Summer" stürmten sie die Charts, bevor sich die Gruppe 2011 endgültig auflöste. Nun kehren Senna und Bahar zurück - allerdings nicht auf die Bühne, sondern ans Mikrofon. Ab dem 10. Dezember 2025 startet ihr neuer Podcast "Recall" bei Podimo, wie spot on news exklusiv erfuhr.