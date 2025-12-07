Monrose-Reunion: Senna Gammour und Bahar Kizil starten Podcast

Senna Gammour und Bahar Kizil waren einst zwei Drittel der Girlgroup Monrose. Jetzt feiern die beiden "Popstars"-Veteraninnen ein Wiedersehen am Mikrofon: Mit ihrem neuen Podcast "Recall" wollen sie die Magie der 2000er-Jahre wieder zum Leben erwecken.

Senna Gammour (45) und Bahar Kizil (36) wurden 2006 durch die Castingshow "Popstars" zu Stars. Als Mitglieder der Girlgroup Monrose schrieben sie gemeinsam mit Mandy Capristo (35) deutsche Popgeschichte. Mit Hits wie "Shame" und "Hot Summer" stürmten sie die Charts, bevor sich die Gruppe 2011 endgültig auflöste. Nun kehren Senna und Bahar zurück - allerdings nicht auf die Bühne, sondern ans Mikrofon. Ab dem 10. Dezember 2025 startet ihr neuer Podcast "Recall" bei Podimo, wie spot on news exklusiv erfuhr.

Einmal pro Woche öffnen Senna und Bahar die Türen zu einem "geheimen Y2K-Club", wie es in der Ankündigung heißt. Dort sollen "Bravo"-Schlagzeilen, Casting-Überraschungen und Backstage-Momente wieder lebendig werden. Dazu laden sie Gäste ein, die diese Ära geprägt haben - von TV-Stars bis zu "Pop-Phänomenen".

Raus aus dem grauen Alltag

"Ich freue mich auf diesen Podcast, weil er sich anfühlt wie eine echte Zeitreise, zurück in eine Zeit, in der sich alles gut angefühlt hat", schwärmt Senna Gammour. Die Zweitausender seien "laut, voller Gefühl und echt" gewesen. Genau dieses Gefühl wolle sie mit dem Podcast zurückbringen. "Raus aus dem grauen Alltag, raus aus dem Stress, einfach wieder den Vibe spüren, so wie es früher einmal war."

Bahar sieht das ähnlich: "Zwei Stimmen, eine gemeinsame Vergangenheit und ein Jahrzehnt, das uns geprägt hat." Der Podcast solle zeigen, warum die beiden nach all den Jahren wieder gemeinsam am Mikrofon sitzen - und welche Geschichten hinter den Kulissen nie erzählt wurden. "Ein Podcast über Nostalgie, Neuanfänge und die Wahrheit hinter dem Popstar-Blitzlicht", verspricht sie.

Alle zwei Wochen stehen zudem die Hörerinnen und Hörer im Mittelpunkt. Über eine eigene Hotline können sie Erinnerungen, Fragen und Geschichten einschicken, die dann Teil der Show werden. Die zentrale Idee dahinter: Für eine Stunde sollen aktuelle Probleme draußen bleiben. Stattdessen geht es zurück in eine Zeit, die "bubbelig, bunt und leicht" war.

Wöchentlich ab Dezember

"Recall" erscheint ab dem 10. Dezember 2025 immer mittwochs und exklusiv bei Podimo. Im Wechsel gibt es eine kostenfreie Folge und eine Premium-Bonusfolge, die noch tiefer in die Erinnerungen der beiden Ex-Monrose-Stars eintaucht.