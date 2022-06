Aufstiegsrunde zur Regionalliga Jetzt müssen die Stuttgarter Kickers in Trier gewinnen

Die erhoffte Schützenhilfe von Eintracht Stadtallendorf bleibt aus. Durch das 0:5 des Hessenliga-Zweiten im Heimspiel gegen Eintracht Trier müssen die Stuttgarter Kickers am kommenden Dienstag in Trier gewinnen, um in die Regionalliga aufzusteigen.