Monicas Meistermacher: Monica Lierhaus trifft in neuer Interviewreihe auf Jürgen Klopp

Monica Lierhaus (55) kehrt mit einer besonderen Interviewreihe auf die Bildschirme zurück: In "Monicas Meistermacher" trifft die renommierte Sportjournalistin bei RTL auf herausragende Trainer-Persönlichkeiten des deutschen Fußballs. Den Auftakt macht kein Geringerer als der frühere BVB- und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp (58).