Monicas Meistermacher: Monica Lierhaus trifft in neuer Interviewreihe auf Jürgen Klopp

Monica Lierhaus meldet sich mit einem neuen Format zurück: In "Monicas Meistermacher" spricht sie mit den prägenden Trainerpersönlichkeiten des deutschen Fußballs. Den Auftakt macht kein Geringerer als Jürgen Klopp.

Monica Lierhaus (55) kehrt mit einer besonderen Interviewreihe auf die Bildschirme zurück: In "Monicas Meistermacher" trifft die renommierte Sportjournalistin bei RTL auf herausragende Trainer-Persönlichkeiten des deutschen Fußballs. Den Auftakt macht kein Geringerer als der frühere BVB- und Liverpool-Trainer Jürgen Klopp (58).

"Monicas Meistermacher" soll laut Pressemitteilung mehr als ein klassisches Sportinterview sein. Die Reihe widmet sich den prägenden Karrieren großer Trainerpersönlichkeiten, die den deutschen Fußball über Jahrzehnte geformt haben. Im Fokus stehen demnach nicht nur taktische Finesse, sondern vor allem persönliche Werdegänge, aktuelle Fußballthemen und menschliche Momente.

Der lange Weg zurück vor die Kamera

Monica Lierhaus gehörte über Jahre zu den prägenden Gesichtern der Fußballberichterstattung im deutschen Fernsehen. Als Moderatorin der ARD-"Sportschau" war sie eine der wenigen Frauen, die sich in der männerdominierten Fußballwelt nachhaltig durchsetzten.

Nach einem schweren Schicksalsschlag kämpfte sich Lierhaus zurück ins Leben: 2009 wurde bei ihr während der Vorbereitung auf eine Augenoperation ein Aneurysma festgestellt. Bei der anschließenden Operation kam es zu Komplikationen, sie lag vier Monate im künstlichen Koma. In der Reha musste sie grundlegende Fähigkeiten wie Schlucken, Essen und Gehen neu erlernen. Im März 2023 gab RTL schließlich ihr TV-Comeback bekannt.

Die erste Folge ihrer Interviewreihe wird in der Nacht zum 21. Januar um 0:25 Uhr im "RTL Nachtjournal Spezial" ausgestrahlt. Eine 30-minütige Langfassung wird auf dem YouTube-Kanal von "RTL Sport" zu sehen sein.