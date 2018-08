Monica Ivancan, Anahita Rehbein und Co. Wo Promis aus Stuttgart Urlaub machen

Von Jonas Schöll 08. August 2018 - 12:30 Uhr

Die Stuttgarter Miss Germany Anahita Rehbein genießt ihren Urlaub auf Ibiza. Foto: Schreenshot Instagram/@anahitarehbein

Viele Promis aus Stuttgart lassen es sich derzeit im Urlaub gut gehen. Manche besteigen dabei hohe Berge in Afrika, andere besuchen Delfine in der Adria oder sonnen sich im Bikini an Traumstränden. Eins haben sie alle gemeinsam: Sie alle teilen ihre privaten Glücksmomente im Netz mit ihren Fans.

Stuttgart - Sie liegen an den schönsten Stränden der Welt oder auf Jachten - wenn Promis aus Stuttgart und dem Ländle im Urlaub sind und Fotos davon die Runde machen, dann könnte so mancher vor Neid erblassen.

Traumhafte Bilder mit schönen Menschen und türkisfarbenem Wasser sind auch in diesem Jahr in Magazinen und Sozialen Medien zu sehen. Einige Promis bleiben aber auch einfach gern daheim, was unser Newsblog zeigt.

Die Stuttgarter Ex-„Bachelorette“ Monica Ivancan dagegen schickt via Instagram sonnige Urlaubsgrüße aus Italien. „Wir sind jedes Jahr hier auf der italienischen Seite vom Luganer See. Toller See, freundliche Menschen, gute italienische Küche, mega Cappuccini, top Eis, tolle Mode und alles noch zu fairen Preisen“, schreibt das Model kroatischer Abstammung. Ivancan, die 2004 Hauptfigur des RTL-Wettbewerbs war, genießt „La Dolce Vita“.

Schlagersängerin Andrea Berg aus Kleinaspach bei Stuttgart hat sich in ihrem Urlaub einen lange gehegten Traum erfüllt. Mit Tochter Lena genießt Berg eine Auszeit in Afrika und hat den „Kilimandscharo“ besucht. „Heute wird ein großer Traum in Erfüllung gehen! 26 Jahre nach dem Song, mit dem damals alles anfing, werde ich ihn endlich sehen, den Berg auf dem im Sommer noch Schnee liegt! Wir sind am Kilimanjaro“, lässt die Schlagersängerin ihre Fans auf Instagram wissen.

Auf dem Programm der Schlagersängerin stehen auch tierische Begegnungen: „Es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl, diese wunderschönen Tiere in freier Wildbahn zu erleben“, schreibt Berg nach einem Ausflug in die Serengeti, eine Savanne, die sich vom Norden Tansanias bis in den Süden Kenias erstreckt .

Die Zwillinge Lisa und Lena sind die Internet-Senstation aus Stuttgart. Die beiden Teenager aus dem Kessel sind mittlerweile fast so berühmt wie Hanni und Nanni. Zwölf Millionen Menschen haben ihren Instagram-Kanal abonniert. Fast schon selbstverständlich, dass die beiden ihren Followern auch Eindrücke aus dem Urlaub in Kroatien gewähren, wenn sie Delfine treffen und die Sonnenuntergänge am Meer genießen.

Die erfolgreiche Instagramerin Patrizia Palme aus Pforzheim lässt es sich in Italien gut gehen. Urlaubsschnappschüsse gibt es unter anderem aus Torre Canne und Bari.

Die Stuttgarter Miss Germany Anahita Rehbein genießt ihren Urlaub in südlichen Gefilden – und schickt ihren Fans via Instagram Bilder aus Ibiza in Spanien.

Youtuber Sami Slimani aus Stuttgart postet auf Instagram eifrig seine Eindrücke aus Tunesien.

In Urlaubslaune zeigt sich auch das Schwaben-Playmate Ramona Bernhard. Zu einem gewagten Bikini-Foto auf Instagram schreibt Bernhard: Ich gehöre nicht hier her ... Ich gehöre an einen Strand, in einem Bikini mit einer Kokosnuss in der Hand!“ Wohin es geht, will das Playmate spontan entscheiden.