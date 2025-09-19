Monica Bellucci und Tim Burton haben sich getrennt

Das Kino-Traumpaar Monica Bellucci und Tim Burton ist Geschichte. Der Regisseur und die Schauspielerin haben ihre gemeinschaftlich beschlossene Trennung bekannt gegeben.

Sie waren ein transatlantisches Traumpaar des Arthouse-Kinos, doch jetzt haben Monica Bellucci (60) und Tim Burton (67) ihre Trennung bekannt gegeben. "Mit großem Respekt und tiefer Zuneigung füreinander haben Monica Bellucci und Tim Burton beschlossen, getrennte Wege zu gehen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung gegenüber der Nachrichtenagentur AFP am Freitag, aus der etwa "People" zitiert.

Seit Sommer 2023 offiziell ein Paar Die italienische Leinwand-Ikone und der Regisseur schaurig-schöner Filme wie "Edward mit den Scherenhänden" oder "Sleepy Hollow" waren seit dem Sommer 2023 offiziell liiert. Damals bestätigte Bellucci der französischen Zeitschrift "Elle" die Beziehung.

Beim Filmfest in Rom 2023 traten die zwei dann erstmalig gemeinsam auf dem Red-Carpet auf. Begonnen haben soll die Romanze angeblich, als Bellucci Burton beim Festival Lumière 2022 in Lyon einen Preis überreichte. Kurz danach wurden die beiden Stars von Paparazzi Arm in Arm in Madrid abgelichtet.

"Was soll ich sagen. Ich bin vor allem froh, diesen Mann kennengelernt zu haben", erzählte Bellucci 2023 der französischen "Elle", kurz nachdem bekannt wurde, dass Burton sie für die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Kultfilms "Beetlejuice" aus dem Jahr 1988 engagiert hatte. "Es ist eine dieser Begegnungen, die im Leben selten vorkommen. Ich kenne den Mann, ich liebe ihn, und jetzt werde ich den Regisseur kennenlernen - ein neues Abenteuer beginnt."

Sie haben jeweils zwei Kinder

Monica Bellucci trennte sich im August 2013 von ihrem Ehemann Vincent Cassel (58). Den französischen Schauspieler hatte sie 1999 geheiratet. Das Paar hat zwei Töchter, Deva (21) und Léonie (15). Tim Burton brachte ebenfalls zwei Kinder mit in die Beziehung: Mit der britischen Schauspielerin Helena Bonham Carter (59) bekam er Sohn Billy (21) und Tochter Nell (17). Die Beziehung hielt von 2001 bis 2014. Von 1987 bis 1991 war er mit der deutschen Malerin Lena Gieseke (57) verheiratet.