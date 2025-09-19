Monica Bellucci und Tim Burton haben sich getrennt

Das Kino-Traumpaar Monica Bellucci und Tim Burton ist Geschichte. Der Regisseur und die Schauspielerin haben ihre gemeinschaftlich beschlossene Trennung bekannt gegeben.
Sie waren ein transatlantisches Traumpaar des Arthouse-Kinos, doch jetzt haben Monica Bellucci (60) und Tim Burton (67) ihre Trennung bekannt gegeben. "Mit großem Respekt und tiefer Zuneigung füreinander haben Monica Bellucci und Tim Burton beschlossen, getrennte Wege zu gehen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung gegenüber der Nachrichtenagentur AFP am Freitag, aus der etwa "People" zitiert.