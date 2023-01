1 Die Ausstellung „Monets Garten“ lockt in Stuttgart die Massen an. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

80 000 Karten sind bisher verkauft. Die digitale Ausstellung „Monets Garten“ im Anbau der Schleyerhalle in Stuttgart geht in die Verlängerung. Für wann gibt es die zusätzlichen Karten, und wie bekommt man sie?















Link kopiert

Kunst trifft moderne Technik – damit lässt sich der Begriff „immersiv“ erklären. In Stuttgart ist in diesem Winter ein Franzose der Star. Die Veranstalter der immersiven Ausstellung „Monets Garten“ im Anbau der Schleyerhalle sprechen von einem „Sensationserfolg“. Dass der Spaziergang mitten rein in die Kunstwerke des Impressionisten verlängert wird, hat unsere Zeitung bereits berichtet. Jetzt steht fest, wie lange noch Zeit bleibt, in die neue Art von Kunsterlebnis einzutauchen, die eigentlich am 23. Februar enden sollte. Die Zugabe beträgt nun vier Wochen. „Wir verlängern bis zum 23. März“, teilt Birgit Hohl, die Sprecherin der Produzenten von der Alegria Konzert GmbH, uns am Donnerstag mit.

In Kürze wird die Homepage umgestellt, damit sich die zusätzlichen Termine buchen lassen und ein bisschen Entspannung beim Reservieren eintritt. „In unseren kühnsten Träumen hätten wir uns diese überwältigende Resonanz nicht ausmalen können“, sagt Alegria-Chef Nepomuk Schessl, der sonst vor allem Konzerte veranstaltet. Bisher sind in Stuttgart 80 000 Besucherinnen und Besucher quer durch die Generationen gekommen, um etwa digitale Monet-Wandprojekte mit Bewegungen selbst zu dirigieren.

Vorverkauf Die Ausstellung „Monets Garten“ ist von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Karten ab 22 Euro unter www.monets-garten.de.