Trauer in Monaco: Die frühere Schwiegermutter von Prinzessin Caroline ist tot. Fernanda Casiraghi verstarb kurz vor ihrem 100. Geburtstag. Die Beisetzung soll bereits am Montag, 9. Dezember, im engsten Familienkreis erfolgen.

Fernanda Biffi Casiraghi, die Mutter von Prinzessin Carolines (67) tragisch verunglücktem Ehemann Stefano Casiraghi (1960-1990), ist im Alter von 99 Jahren gestorben.

"Es ging ihr seit Tagen nicht gut"

Wie ihr Sohn Marco Casiraghi gegenüber der italienischen Zeitung "Corriere della Sera" bestätigte, starb sie kurz vor ihrem 100. Geburtstag. "Mamma Fernanda hat dieses Leben verlassen, ein Leben, das mit Intensität und unglaublicher Energie gelebt wurde." Die Familie sei bereits dabei gewesen, ihren runden Geburtstag vorzubereiten. Doch am 7. Dezember verstarb die 99-Jährige in Italien. Die Beerdigung soll bereits am 9. Dezember stattfinden. "Mamma hatte große Freude und große Sorgen, aber sie war eine Frau, die im Krieg aufgewachsen ist und fähig war, dem Leben mit seinen Dornen mutig entgegenzutreten", würdigte ihr Sohn die Verstorbene.

"Und sie hat uns alle Beispiele und Erinnerungen hinterlassen, die wir nie vergessen werden." Sie habe sich immer sehr um ihre Familie gekümmert. Diese sei auch zum Schluss bei ihr gewesen: "Es ging ihr seit Tagen nicht gut und wir alle Kinder und Enkelkinder waren bei ihr in ihrem Haus, hier in Fino Mornasco, als sie starb. Aber sie ging friedlich weg, sie schlief ein."

Die frühere Schwiegermutter von Prinzessin Caroline, mit der sie bis zuletzt guten Kontakt gehabt haben soll, zeigte sich nur selten in der Öffentlichkeit. Eine Ausnahme machte sie zum Beispiel für die Hochzeit ihres Enkels Pierre Casiraghi (37) mit Beatrice Borromeo (39) im Jahr 2015. Damals erschien sie mit Krückstock zum Jawort.

Tragischer Unfall von Stefano Casiraghi

Fernanda Biffi Casiraghi musste den Tod ihrer Söhne Stefano und Daniele verkraften. Stefano Casiraghi war seit 1983 mit Prinzessin Caroline verheiratet, das Paar bekam drei Kinder. 1990 verunglückte der Unternehmer mit seinem Offshore-Rennboot, als er seinen Weltmeistertitel verteidigen wollte. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus verstarb.