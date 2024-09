Mondschau am Morgenhimmel: Doppelphänomen am Himmel: Vollmond mit partieller Finsternis

Doppelphänomen am Himmel: Vollmond mit partieller Finsternis

Mondschau am Morgenhimmel

1 Der Erdtrabant zeigt sich in vollem Rund mit kleinen Verfinsterungen Foto: Artem Priakhin/SOPA Images/ZUMA Press Wire/dpa

Voller Mond nah an der Erde und dann im Kernschatten teils verfinstert: Bei guter Sicht könnte der Trabant ein Schauspiel liefern.











Link kopiert



Bensheim - Der Erdtrabant liefert am Mittwochmorgen gleich ein doppeltes Schauspiel: Es gibt durch seine nicht kreisrunde Umlaufbahn besonders nah an unserem Heimatplaneten einen Vollmond und zudem eine partielle Mondfinsternis in den Morgenstunden. "Der Mond läuft auf einer elliptischen Bahn um die Erde und kommt ihr deshalb einmal im Monat nahe. Manchmal fällt das mit dem Vollmond zusammen", sagte der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde mit Sitz im südhessischen Bensheim, Uwe Pilz, der Deutschen Presse-Agentur.