Mondfinsternis über Marbach: Spektakel am Himmel – Leserin fängt Blutmond ein

3 Rötlich leuchtete der Mond über den Dächern von Marbach. Foto: Gitta Rehm

In der Nacht von Sonntag auf Montag war auch über dem Kreis Ludwigsburg eine totale Mondfinsternis zu beobachten. Eine Leserin hat die Chance für besondere Fotos genutzt.











In der Nacht von Sonntag auf Montag konnten „Sternengucker“ ein besonderes Spektakel am Himmel beobachten. Von ganz Deutschland aus war eine totale Mondfinsternis sichtbar – die sich für das Auge als sogenannter rötlich-bräunlicher Blutmond zeigte. Auch Gitta Rehm aus Murr hat die Chance genutzt, mit ihrer Kamera den Mond über Marbach festzuhalten.