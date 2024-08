Eine Mondfinsternis tritt auf, wenn der Mond in den Schatten der Erde eintritt. Alle Himmelskörper befinden sich dabei in einer Linie, wodurch das Ereignis mit bloßem Auge sichtbar wird. Im Gegensatz zu einer Sonnenfinsternis dauert eine Mondfinsternis mehrere Stunden und kann auf der gesamten Nachtseite der Erde gesehen werden.

Wie entsteht eine Mondfinsternis?

Eine Mondfinsternis kann nur bei Vollmond auftreten. Während des Vollmonds befindet sich der Mond hinter der Erde, vollständig von der Sonne angestrahlt und leuchtend von der Nachtseite der Erde aus sichtbar. Bei einer Mondfinsternis jedoch sind Mond, Erde und Sonne gerade auf einer Achse ausgerichtet, wodurch der Vollmond in den Erdschatten eintritt. Die folgenden Arten werden unterschieden:

1. Totale Kernschattenfinsternis: Wenn der Mond vollständig in den Kernschatten der Erde eintritt, spricht man von einer totalen Mondfinsternis. Diese kann bis zu 106 Minuten dauern. Durch die Brechung des Sonnenlichts in der Erdatmosphäre erscheint der Mond rötlich.

2. Partielle Kernschattenfinsternis: Bei einer partiellen Kernschattenfinsternis tritt der Mond nur teilweise in den Kernschatten der Erde ein. Teile des Mondes bleiben außerhalb des Schattens, was eine teilweise Verdunkelung zur Folge hat.

3. Totale Halbschattenfinsternis: Diese seltene Form tritt auf, wenn der Mond vollständig in den Halbschatten der Erde eintritt, ohne den Kernschatten zu berühren. Der dem Kernschatten zugewandte Teil des Mondes wird dabei merklich dunkler.

4. Partielle Halbschattenfinsternis: Bei einer partiellen Halbschattenfinsternis tritt der Mond nur teilweise in den Halbschatten der Erde ein. Die Verdunkelung ist kaum merklich, erst ab einer gewissen Intensität wird eine Verfinsterung mit bloßem Auge erkennbar.

Ablauf der Mondfinsternis im September 2024

Am 18. September 2024 erwartet uns eine besondere partielle Mondfinsternis. In dieser Vollmondnacht wird der Mond nur minimal in den Kernschatten der Erde eintauchen, sodass die Verdunkelung lediglich den oberen rechten Rand des Mondes betrifft. Dieser leichte „angefressene“ Effekt ist nur schwer zu erkennen, weshalb genaue Beobachtung nötig ist. Anders als bei einer Sonnenfinsternis bleibt der Mond auch bei einer totalen Mondfinsternis sichtbar, meist in rötlichen und bräunlichen Farben. Der Farbwechsel entsteht, weil das blaue Licht der Sonne gestreut wird, während der rote Anteil auf den Mond gelenkt wird. Der Ablauf der Mondfinsternis am 18. September 2024 ist wie folgt:

02:41 Uhr: Beginn der Halbschattenfinsternis

04:12 Uhr: Beginn der partiellen Finsternis

04:44 Uhr: Maximale Verdunkelung

05:15 Uhr: Ende der partiellen Finsternis

06:47 Uhr: Ende der Halbschattenfinsternis

Wie sieht eine Mondfinsternis aus?

Eine Mondfinsternis kann von jedem Ort auf der Nachtseite der Erde aus beobachtet werden. Anders als bei einer Sonnenfinsternis bietet sie unabhängig vom Standort denselben Anblick. Besonders auffällig ist der Farbwechsel des Mondes, der während einer totalen Mondfinsternis in einem rötlichen Ton erscheint.

Bei der Mondfinsternis am 18. September 2024 handelt es sich jedoch um eine partielle Mondfinsternis, bei der der Mond nur zu einem kleinen Teil in den Kernschatten der Erde eintaucht. Der obere rechte Rand des Mondes wird dabei leicht verdunkelt erscheinen, was mit bloßem Auge zu erkennen ist.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) überarbeitet und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.