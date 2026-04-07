Mond-Mission: US-Präsident Trump gratuliert Artemis 2-Astronauten

2 Der US-Präsident hat mit den "Artemis 2"-Astronauten gesprochen. (Archivbild) Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Erstmals seit mehr als 50 Jahren haben es wieder Menschen in die Nähe des Mondes geschafft. Dafür gibt es Anerkennung von US-Präsident Trump – und eine besondere Einladung.











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Washington - US-Präsident Donald Trump hat den vier Astronauten der "Artemis 2"-Mondmission gratuliert und sie nach ihrer Landung auf der Erde zu einem Empfang ins Weiße Haus eingeladen. "Ich freue mich darauf, euch im Oval Office zu sehen", sagte Trump während einer Live-Schalte mit der Crew – bestehend aus den US-Astronauten Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover und dem kanadischen Astronauten Jeremy Hansen. "Wie ihr wisst, war ich auch ziemlich beschäftigt in letzter Zeit, aber wir werden die Zeit finden."