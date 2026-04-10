Die «Artemis 2»-Astronauten sind um den Mond herumgeflogen, haben Rekorde aufgestellt und nie zuvor Gesehenes gesehen. Eine der schwierigsten Aufgaben aber kommt jetzt noch: die Rückkehr zur Erde.
San Diego - Nachdem sie als erste Menschen seit mehr als 50 Jahren um den Mond herumgeflogen sind, steht den vier "Artemis 2"-Astronauten mit der Rückkehr zur Erde die letzte große Herausforderung ihrer Mission bevor. "Seit dem 3. April 2023, als wir für diese Mission ausgewählt worden sind, denke ich über die Rückkehr nach", sagte US-Astronaut Victor Glover bei einer Pressekonferenz aus der "Orion"-Kapsel. Es sei wie einen "Feuerball durch die Atmosphäre zu reiten".