Mond-Mission: Artemis 2-Astronauten feiern Ostern auf dem Weg zum Mond
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Die "Artemis 2"-Astronauten haben im All Ostern gefeiert. Foto: Uncredited/NASA/AP/dpa

Erstmals seit mehr als 50 Jahren sind wieder Menschen auf dem Weg zum Mond. Ihre Kapsel ist etwa groß wie zwei Minivans - trotzdem findet die Crew Platz für eine Ostertradition.

Cape Canaveral - Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Mission haben auch auf dem Weg zum Mond Ostern gefeiert. In der "Orion"-Kapsel, die etwa so viel Platz bietet wie zwei Minivans, hätten sie Ostereier versteckt, sagte die US-Astronautin Christina Koch. "Es waren zwar eigentlich dehydrierte Rühreier, aber wir waren alle ziemlich glücklich damit."

 

Die vier Astronauten der "Artemis 2"-Crew - Koch und ihre US-Kollegen Victor Glover und Reid Wiseman sowie der kanadische Astronaut Jeremy Hansen - sind die ersten Menschen seit mehr als 50 Jahren auf dem Weg zum Mond. Sie waren in der Nacht zum Donnerstag (MESZ) an Bord der "Orion"-Kapsel mit dem Raketensystem "Space Launch System" vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben. 

Die Kapsel soll um den Mond herum fliegen und nach etwa zehn Tagen im Pazifik wieder auf der Erde aufkommen.

 