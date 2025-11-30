Heidi Klum (52) präsentiert die Ergebnisse ihrer Wurm- und Parasitenkur. Im Gespräch mit dem "People"-Magazin verrät das Model, dass sie zusammen mit ihrem Mann Tom Kaulitz (36) tatsächlich die umstrittene Kur durchgezogen habe. "So viele Leute haben mich gefragt: 'Was ist passiert?' Und ich antworte dann: 'Ich weiß nicht einmal, ob überhaupt etwas passiert ist!' Es hat sich einfach gut angefühlt." Falls es tatsächlich Würmer oder Parasiten gegeben habe, hoffe sie, dass diese ihren Körper inzwischen verlassen haben - schließlich höre sie ständig, wie andere darüber sprechen.

Klum fügte hinzu, dass ihr Ehemann die ganze Zeit an ihrer Seite war, was die Kur etwas erträglicher machte. "Es ist einfacher, das morgens mit einem Partner zu machen, weil man dieses seltsame Zeug trinken muss", erklärte sie. "Es besteht zwar nur aus Kräutern, aber trotzdem ist es eklig. Man muss diese Routine jeden Tag durchziehen, um offenbar alle Eier abzutöten. Aber ja, danach haben wir uns großartig gefühlt."

"Man soll das einmal im Jahr machen"

Im Sommer hatte Klum im "Wall Street Journal" angekündigt, sie wolle eine Kur gegen Würmer und Parasiten machen - ein Prozess, der mehrere Monate dauern soll. Sie enthüllte diese Nachricht, als die Zeitung das Model nach ihren Essgewohnheiten befragte. "Ich halte mich an keine bestimmte Diät", erklärte Klum. "Aber alles, was ich derzeit auf meinem Instagram-Feed sehe, dreht sich um Würmer und Parasiten. Deshalb mache ich zusammen mit meinem Mann eine solche Entgiftungskur. Ich habe sowas noch nie gemacht."

Die 52-Jährige erklärte ihre Entscheidung damit, dass sie gehört habe, man solle eine solche Kur einmal im Jahr machen. Da sie das bislang noch nie getan habe, fühle sie sich nun ein wenig im Rückstand. Auf die Frage, ob es überhaupt Hinweise darauf gebe, dass sie oder ihr Ehemann tatsächlich Würmer oder Parasiten hätten, entgegnete Klum: "Anscheinend tragen wir alle Würmer und Parasiten in uns. Besonders, wenn man hin und wieder rohe Lebensmittel isst, wie etwa Sushi."