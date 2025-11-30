Heidi Klum hat zusammen mit Ehemann Tom Kaulitz eine umstrittene Wurm- und Parasitenkur durchgeführt. Danach habe sie sich großartig gefühlt, verrät sie jetzt.
Heidi Klum (52) präsentiert die Ergebnisse ihrer Wurm- und Parasitenkur. Im Gespräch mit dem "People"-Magazin verrät das Model, dass sie zusammen mit ihrem Mann Tom Kaulitz (36) tatsächlich die umstrittene Kur durchgezogen habe. "So viele Leute haben mich gefragt: 'Was ist passiert?' Und ich antworte dann: 'Ich weiß nicht einmal, ob überhaupt etwas passiert ist!' Es hat sich einfach gut angefühlt." Falls es tatsächlich Würmer oder Parasiten gegeben habe, hoffe sie, dass diese ihren Körper inzwischen verlassen haben - schließlich höre sie ständig, wie andere darüber sprechen.