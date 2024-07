Monarch auf Reisen: Dänischer König Frederik mit Liebeserklärung an Grönland

1 Royaler Besuch auf größter Insel der Erde: Dänemarks König Frederik X. ist in dieser Woche in Grönland zu Gast. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Foto via AP/dpa

Im nördlichsten Teil seines Königreiches spricht Frederik über den besonderen Platz, den Grönland in seinem Herzen einnimmt. Für Mary gibt es eine kleine Schrecksekunde.











Link kopiert



Nuuk - Dänemarks König Frederik X. (56) hat Grönland ganz tief in sein Herz geschlossen. "Kann man sein Herz an ein Volk und ein Land verlieren?", fragte der Monarch während einer Grönland-Reise bei einem Gala-Dinner in der Hauptstadt Nuuk - und sagte dann: "Ja, das kann ich bestätigen. Grönland hat eine ganz besondere Bedeutung für meine Familie und für mich."