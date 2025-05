Monaco-Zwillinge: Erstkommunion für Jacques und Gabriella

1 Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella auf einer Aufnahme aus dem Januar dieses Jahres. Foto: imago images/Starface/Vinaj - Pool Crystal

Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella von Monaco haben am Sonntag ihre Erstkommunion empfangen. Der Fürstenpalast zeigt eine bezaubernde Aufnahme der Zwillinge an ihrem besonderen Tag.











Ein besonderer Tag im Leben der monegassischen Royals. Wie aus einem Instagram-Post der Fürstenfamilie hervorgeht, haben die Zwillinge Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella (10) am Sonntag die Erstkommunion empfangen. Ein offiziell vom Palast veröffentlichtes Foto zeigt die beiden Kinder Seite an Seite lächelnd an ihrem großen Tag.