Das Mittelmeer-Fürstentum Monaco bekommt im Europa-Park einen eigenen Themenbereich. Der Ministaat sei damit das 18. Land, das in der Freizeitanlage vertreten sei, kündigte Parkchef Roland Mack im südbadischen Rust an.

In einer Halle von Deutschlands größtem Freizeitpark bekommen Besucherinnen und Besucher bereits einen Vorgeschmack - es sind dort unter anderem Rennautos sowie eine britische Daimler-Limousine aus der fürstlichen Sammlung zu sehen. Die offizielle Eröffnung ist dann im kommenden Jahr geplant. Glamour ist möglich - denn die Fürstenfamilie könnte kommen, wie Mack ankündigte.

„Ich freue mich über die neue Partnerschaft zwischen dem Fürstentum und diesem berühmten Vergnügungspark, die die Schaffung eines monegassischen Themenbereichs im Jahr 2026 ermöglichen wird“, zitierte der Europa-Park Fürst Albert II. In dem Park soll sich das Engagement des Souveräns für den Schutz von Ozeanen widerspiegeln. Der monegassische Fürst war bereits mehrfach mit seinen Kindern in der Anlage mit Achterbahnen, Restaurants und Hotels zu Gast. Andere Areale in der Anlage präsentieren Frankreich, Italien, Spanien und weitere Länder.

Der Europa-Park feiert im laufenden Jahr seinen 50. Geburtstag. Die Saison startet offiziell am 22. März. An diesem Samstag (15.3.) steigt für das Publikum eine Voraböffnung („Pre-Opening“) - für diesen Termin gibt es laut Internetseite allerdings keine Tickets mehr. Der 1975 gegründete Park hat nach eigenen Angaben jährlich über sechs Millionen Besucherinnen und Besucher.

Im luxemburgischen Themenbereich gibt es in der nun beginnenden Saison ein neues interaktives Fahrgeschäft. In der Attraktion „Grand Prix EDventure“ können Besucher die Maskottchen Ed und Edda auf einer Reise durch Europa begleiten. Passend dazu soll auch ein Kinofilm erscheinen. Eine neue Achterbahn wird es im Jubiläumsjahr nicht geben. Im vergangenen Jahr wurde die Achterbahn „Voltron Nevera“ eröffnet.

Die Preise in der neuen Saison steigen um rund fünf Prozent. Laut Internetseite kostet ein Standardticket nun mindestens 64,50 Euro, insbesondere in Sommerwochen sind 73 Euro fällig. Am Park-Geburtstag 12. Juli und am 23. August und am 23. August soll die Anlage im Ortenaukreis jeweils bis Mitternacht geöffnet bleiben.

Der Park wird von der Inhaberfamilie Mack geführt. Macks Tochter Ann-Kathrin Mack (35) rückte als erste Frau überhaupt in die Geschäftsführung des Familienunternehmens auf.