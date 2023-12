„Moms on fire“ und „Mama geht tanzen“: Noch mehr Partys für Mütter

Partys für Mütter, die schon einen langen Tag hinter sich haben und morgens wieder früh raus müssen – das war die Idee der Wuppertalerinnen Andrea Rücker und Anna Schumacher, als sie Ende 2022 die Tanzveranstaltung „Mama geht tanzen erfanden“, die es mittlerweile auch in Stuttgart und anderen Orten der Region gibt. Das Konzept: Mütter (und mutige Väter) amüsieren sich von 20 bis 23 Uhr zu populären Hits.

Was sich simple anhört, ist tatsächlich eine lohnenswerte Marktlücke. Denn in den Clubs geht es auf der Tanzfläche meist nicht vor 23 Uhr los – offenbar zu spät, wenn um 6 schon wieder die Kinder am Bett stehen. Ein Jahr später ist aus „Mama geht tanzen“ ein erfolgreiches Franchise geworden. Im Stuttgarter Club Schocken war die Veranstaltung schon mehrmals sehr gut besucht.

Mütter unter Feuer

Auch im Stuttgarter Perkins Park hat man diese Marktlücke nun erkannt. Ende November fand dort der erste Abend unter dem Namen „Moms on fire“ statt. Laut Veranstalter Felix Fuchslocher amüsierten sich 280 Mütter und drei Väter von 19.30 bis 22.30 Uhr auf der Tanzfläche. Viele seien noch zur 90er-Party, die im Anschluss stattfand, geblieben. „Der Wunsch nach einer Party für Eltern, die früher startet, wurde schon länger an uns herangetragen“, sagt Fuchslocher. Nachdem sie so gut besucht war, soll es nun am 29. Dezember eine weitere Runde „Moms on fire“ geben.

Auch „Mama geht tanzen“ geht weiter. Am 12. und am 13. Januar 2024 findet der Tanzabend wieder im Schocken in Stuttgart statt.

In anderen Lokalitäten der Landeshauptstadt gibt es ebenfalls Abende für Frühaufsteher. Meist handelt es sich um After-Work-Partys, unter anderem im Classic Rock Café oder in der Schankstelle.

Termine

Moms on fire

Am 29. Dezember, von 19.30 bis 22.30 Uhr, findet die nächste Ausgabe von „Moms on fire“ im Perkins Park in Stuttgart statt. Infos zu Tickets und Vorverkauf unter https://www.perkinspark.de/events/moms-on-fire/

Mama geht tanzen

Die Party-Reihe „Mama geht tanzen“ gibt es unter anderem in Böblingen, Ludwigsburg und Stuttgart. Im Stuttgarter Club Schocken findet sie das nächste Mal am 12. und 13. Januar von 20 bis 23 Uhr statt. Infos unter www.mamagehttanzen.de