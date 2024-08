MoMoTo 2024 macht in Stuttgart Station: Mit dem Mofa quer durch Deutschland

1 Die MoMoTo-Teilnehmer in Zuffenhausen Foto: Simsonauten/Simsonauten

Die Mofa- und Moped-Tour 2024, kurz MoMoTo, verbindet Mofa Clubs aus ganz Deutschland. An diesem Montag war Stuttgart Etappenziel der Reise von Flensburg nach Weichenring in Bayern.











Link kopiert



Tempo rausnehmen, um Gutes zu tun – mit dem Mofa geht das. 27 Etappen führen Mofafreunde bei der Mofa- und Moped-Tour 2024 vom hohen Norden bis nach Bayern. Mit dabei: ein „goldener“ Tank, in und mit dem Spenden für Kinderprojekte gesammelt werden. An Montagabend, 26. August, macht die MoMoTo nach einer 94 Kilometer langen Etappe von Waghäusel in Stuttgart Station – Gastgeber sind auf dem Areal des TV Zuffenhausen die Lustigen Simsonauten. Am Dienstagmorgen geht es bereits weiter – nach Aalen. Die Spenden aus dem Goldenen Tank? Gehen an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen.