Momo-Neuverfilmung: Die Grauen Herren sind im Jahr 2025 angekommen

Über 50 Jahre nach der Veröffentlichung des Romans "Momo" von Michael Ende kommt eine Neuverfilmung der wahrlich zeitlosen Geschichte in die Kinos.
Beinahe 40 Jahre ist es her, dass Michael Endes (1929-1995) Fantasy-Klassiker "Momo" unter der Regie von Johannes Schaaf (1933-2019) und mit Radost Bokel (50) in der Titelrolle die Leinwand eroberte. Die Romanvorlage über das empathische Waisenmädchen, das sich mit den zeithungrigen und schaurigen Grauen Herren anlegt, hat sogar schon über 50 Jahre auf dem Buckel. Am 2. Oktober startet die Neuverfilmung der buchstäblich zeitlosen Geschichte in den deutschen Kinos und beweist: Die Grundbotschaft mag dieselbe sein. Doch wirkt sie dieser Tage aktueller und wichtiger denn je.