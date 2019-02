1 Klassisch und dezent - so kennt man Herzogin Meghan heute Foto: Landmark Media/ImageCollect

Schlicht, dezent, wunderschön - so kennen wir Herzogin Meghan. Doch auch sie musste ihren Stil erst finden. Dass Meghan mal ganz anders aussah, beweist nun ein Throwback-Foto, das eine Freundin in den sozialen Netzwerken gepostet hat.

Vor ihrer Zeit als weltberühmte Herzogin war auch Meghan (37) einmal eine junge Frau am Anfang ihrer Karriere. Daran erinnert nun eine alte Wegbegleiterin auf Instagram und Twitter. Sängerin und Schauspielerin Katharine McPhee (34, "Scorpion") hat in den sozialen Netzwerken einen Schnappschuss geteilt, der sie und Meghan in lang vergangenen Zeiten zeigt - allerdings muss man schon ganz genau hinsehen, um beide überhaupt zu erkennen.

Auf dem Foto tragen beide Frauen festliche Kleidung und sehr viel Make-up, also das genaue Gegenteil von Meghans dezentem Stil heute. Schwarzer Lidschatten, grell gepuderte Wangen, feuerroter Lippenstift - so hat man die Herzogin lange nicht mehr gesehen. In den Kommentaren wird auch über eine mögliche Nasenoperation spekuliert, bei beiden Frauen.

"Meghan und ich haben als Kinder zusammen Musicals gemacht", schreibt McPhee zu dem Bild, auf dem die jungen Frauen nicht unbedingt wie Kinder aussehen. "Die eine ist die Herzogin von Sussex geworden, die andere spielt jetzt in 'West End". Abschließend fügt sie ironisch hinzu: "Also praktisch gleiches Leben, wenn ihr mich fragt."