Moment der Magie und des Staunens: Fürstenpaar von Monaco besucht Weihnachtsshow-Premiere

Während der Vorweihnachtszeit stehen in Monaco traditionell viele schöne Termine für die Fürstenfamilie an. Am Montag bestaunten Fürst Albert II. und Fürstin Charlène eine Weihnachtsshow, die vor allem der zweifachen Mutter am Herzen liegt.

Die Fürstenfamilie von Monaco hat sich bei der Premiere der Weihnachtsshow "Monaco unter den Sternen" auf das Fest eingestimmt. Hingucker war dabei einmal mehr Fürstin Charlène (47), die wie in diesem Jahr so oft wieder sehr gelöst wirkte und einen wahrhaft magischen Moment genoss.

Erlös kommt zwei Organisationen von Charlène zugute Zusammen mit ihrem Ehemann Fürst Albert II. (67), Schwägerin Prinzessin Stéphanie (60) und deren Tochter Camille Gottlieb (27) besuchte Charlène die Zauber- und Artistenvorstellung, bei der es am Ende silbernes Konfetti regnete. Auf seinem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte der Palast neben Eindrücken von den Vorführungen auch ein Bild der 47-Jährigen, auf dem sie inmitten des Konfettiregens steht, klatscht und bewundernd nach oben blickt.

Dazu teilte der Palast mit, dass die Fürstin die Schirmherrschaft über die Veranstaltung hat. Sie sei aus ihrem Wunsch entstanden, "Kindern während der Feiertage einen Moment der Magie und des Staunens zu bieten". Der gesamte Erlös soll an die Stiftung der Fürstin und das Monaco SPA Tierheim gehen. Charlène hat bei beiden Organisationen den Vorsitz.

Kein Wunder also, dass die Fürstin bei dem Event so gut gelaunt war. Für den Besuch der Weihnachtsshow erschien sie in einem natürlichen Look. Ihre inzwischen wieder längeren Haare trug sie offen und glatt. Dazu kombinierte sie einen langen Mantel, Stiefel und Handtasche in Brauntönen. Auch Prinzessin Stéphanie und ihre Tochter Camille hatten sich für wärmende Mäntel entschieden, die sie zu blauen Jeans trugen.

Viele Weihnachtstermine

Während der Adventszeit hat sich das Fürstenpaar zu zahlreichen Anlässen gezeigt. So eröffneten sie zum Beispiel zusammen mit ihren Zwillingen Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques (11) die Weihnachtsbeleuchtung und das Weihnachtsdorf in Monaco, vor wenigen Tagen verteilte die ganze Familie im Schlosshof Geschenke an monegassische Kinder.