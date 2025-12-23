Moment der Magie und des Staunens: Fürstenpaar von Monaco besucht Weihnachtsshow-Premiere

Während der Vorweihnachtszeit stehen in Monaco traditionell viele schöne Termine für die Fürstenfamilie an. Am Montag bestaunten Fürst Albert II. und Fürstin Charlène eine Weihnachtsshow, die vor allem der zweifachen Mutter am Herzen liegt.
Die Fürstenfamilie von Monaco hat sich bei der Premiere der Weihnachtsshow "Monaco unter den Sternen" auf das Fest eingestimmt. Hingucker war dabei einmal mehr Fürstin Charlène (47), die wie in diesem Jahr so oft wieder sehr gelöst wirkte und einen wahrhaft magischen Moment genoss.