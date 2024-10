Moldaus EU-Beitritt: Nicht erzwingen

1 Moldaus Präsidentin Maia Sandu bei der Stimmabgabe. Foto: dpa/Vadim Ghirda

Seit diesem Wochenende muss sich Brüssel noch mehr überlegen, ob man Moldau den Weg in die EU unter allen Umständen ebnen will, kommentiert Christian Gottschalk.











Link kopiert



Natürlich gibt es auch in der Republik Moldau ehrliche und integre Menschen. In den Schaltzentralen der Macht sind die nicht immer zu finden. Wenige Länder auf dem europäischen Kontinent erlangen in Sachen Korruption und Vetternwirtschaft eine vergleichbare Perfektion, wie sie in Moldau zu finden ist. Wäre die Welt noch normal, kaum ein Land wäre so weit davon entfernt, die Aufnahmebedingungen für einen EU-Beitritt zu erfüllen, wie Moldau. Aber die Welt ist nicht normal. Der russische Krake versucht, von der einen Seite nach der ehemaligen Sowjetrepublik zu greifen. Die Europäische Union lockt von der anderen. Moldau steht dazwischen.