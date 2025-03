Moinsen! Ich bin Axel Prahl: Doku-Genuss für Tatort-Fans

Überraschung bei "The Taste" Steffen Henssler kommt in die Jury

Bald geht die Sat.1-Kochshow "The Taste" in eine neue Runde. In der kommenden Staffel können sich Fans neben Alexander Herrmann und Tim Raue auf zwei neue Gesichter in der Jury freuen: Steffen Henssler und Elif Oskan.