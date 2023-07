Rossmann, Rewe, Lidl & Co. Lässt sich mit Rabatt-Apps beim Einkauf sparen?

Beim Einkauf mehr sparen – wer will das nicht? Rossmann, Lidl, Edeka & Co. bieten auf dem Smartphone Apps an mit exklusiven Coupons und Rabatten. Doch hält die App-Werbung, was sie verspricht?