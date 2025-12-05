Mössingen: 19-Jähriger soll mit Auto Sportplatz verwüstet haben

1 Die Polizei hat einen Verdächtigen ermittelt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Ein Unbekannter dreht mit seinem Auto sogenannte Donuts - auf dem Rasen eines Fußballplatzes. Die Polizei hat jetzt einen Tatverdächtigen.











Ein Autofahrer hat Anfang November auf einem Fußballplatz in Mössingen im Landkreis Tübingen mit seinem Auto sogenannte Donuts gedreht - und die Rasenfläche damit unbenutzbar gemacht. Die Polizei hat jetzt einen Tatverdächtigen ermittelt. Der Tatverdächtige sei 19 Jahre alt und komme aus einer Tübinger Kreisgemeinde, sagte ein Polizeisprecher. Es habe eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 19-Jährigen gegeben.