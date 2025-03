Mörder von Tabitha E. erneut verurteilt: Keine Zweifel an Vergewaltigung – Besondere Schwere der Schuld liegt vor

Offene Fragen zum Mord an Tabitha aus Asperg Warum sich Teenager mit Älteren umgeben

Der Mord an der 17-jährigen Tabitha E. aus Asperg hat die Region erschüttert. Eine der zentralen Fragen, die sich viele schnell stellten: Was hat eine Jugendliche mit einem so viel älteren Mann – ihrem späteren Mörder – zu schaffen? Ein Erklärungsversuch.