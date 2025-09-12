Mörder von Tabitha E. aus Asperg: Bundesgerichtshof weist Revision zurück – Bleibt 38-Jähriger für immer in Haft?

Der Mörder von Tabitha E. ist im Frühjahr wegen einer Vergewaltigung verurteilt worden. Dabei wurde auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das Urteil ist nun rechtskräftig.
Das Landgericht Stuttgart hat im März den damals 37-jährigen Mörder von Tabitha E. aus Asperg auch der Vergewaltigung einer 15-Jährigen für schuldig befunden. Im Urteil wurde darüber hinaus die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Gegen diese Entscheidung hatte der heute 38-Jährige damals Revision eingelegt – welche vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe nun als „offensichtlich unbegründet“ verworfen worden ist.