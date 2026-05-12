Die Staatsanwaltschaft schließt die Ermittlungen gegen den Mönsheimer Bürgermeister Michael Maurer ab. Der Landrat spricht von einem „einzigartigen Vorgang“.
Ein starkes Jahr hat die Staatsanwaltschaft in Pforzheim ermittelt, nun hat sie Anklage erhoben. Betroffen ist der Bürgermeister von Mönsheim, Michael Maurer. Die Ermittler werfen ihm „Untreue in zwei Fällen, jeweils in Tateinheit mit Bestechlichkeit“ vor. Der Fall liegt jetzt beim Amtsgericht Pforzheim, wo entschieden werden muss, ob die Anklage zugelassen wird und der Angeschuldigte rechtlich zu belangen ist. Bis dahin gilt für Michael Maurer die Unschuldsvermutung.