Mönsheimer Bürgermeister nach Rathaus-Durchsuchung suspendiert

Sophia Herzog 13.03.2025 - 14:55 Uhr , aktualisiert am 14.03.2025 - 11:16 Uhr

1 Bürgermeister Michael Maurer bei seiner ersten Gemeinderatssitzung im Jahr 2022. Diese Aufgabe darf er nun vorerst nicht mehr ausführen. Foto: Simon Granville

Das Landratsamt Enzkreis hat gegenüber dem Mönsheimer Bürgermeister Michael Maurer ein Verbot ausgesprochen: Er darf vorerst seine Dienstgeschäfte nicht mehr ausführen. Die Staatsanwaltschaft Pforzheim hatte zuvor eine Durchsuchung des Rathauses angeordnet.











Michael Maurer, der Bürgermeister von Mönsheim (Enzkreis), darf die Dienstgeschäfte seiner Gemeinde nicht mehr führen. Ein entsprechendes Verbot hat das Landratsamt des Enzkreises am Donnerstag ausgesprochen. Maurer ist seit 2022 Bürgermeister der Gemeinde Mönsheim. Das Verbot umfasst laut Landratsamt auch die Wahrnehmung aller Mandate in Verbänden und Gremien, die ihm aufgrund seiner Eigenschaft als Bürgermeister übertragen wurden, oder in die er nur aufgrund dieser Eigenschaft gewählt werden konnte.