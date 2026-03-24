Mönsheim: Porsche-Millionen werden zum Problem – Gemeinde droht Rekord-Minus

Gewerbesteuer-Einnahmen durch Porsche und andere Firmen füllten Mönsheims Kassen. Nun wird der vergangene Segen zur Last: Hohe Beiträge gehen an das Land und den Enzkreis.
Man könnte meinen, Mönsheim schwimmt im Geld angesichts der Beträge, die der Kämmerer Andreas Scheytt aktuell für den Haushaltsplan 2026 bewegt. Doch die enormen Gewerbesteuereingänge in den Jahren 2023 – damals waren es 24,4 Millionen Euro – und erst recht 2024 mit fast 40 Millionen Euro, schlagen jetzt mit Kraft negativ zu Buche. Durch diese Gewerbesteuervorauszahlungen hat die 3000-Einwohner-Gemeinde aktuell eine Steuerkraftsumme von 34,1 Millionen Euro. Aus dieser muss sie jetzt hohe Beträge abführen: 10,9 Millionen gehen als Finanzausgleichsumlage an das Land, 12,5 Millionen als Kreisumlage an den Enzkreis.