Mönsheim: Porsche-Millionen werden zum Problem – Gemeinde droht Rekord-Minus

Gewerbesteuer-Einnahmen durch Porsche und andere Firmen füllten Mönsheims Kassen. Nun wird der vergangene Segen zur Last: Hohe Beiträge gehen an das Land und den Enzkreis.

Man könnte meinen, Mönsheim schwimmt im Geld angesichts der Beträge, die der Kämmerer Andreas Scheytt aktuell für den Haushaltsplan 2026 bewegt. Doch die enormen Gewerbesteuereingänge in den Jahren 2023 – damals waren es 24,4 Millionen Euro – und erst recht 2024 mit fast 40 Millionen Euro, schlagen jetzt mit Kraft negativ zu Buche. Durch diese Gewerbesteuervorauszahlungen hat die 3000-Einwohner-Gemeinde aktuell eine Steuerkraftsumme von 34,1 Millionen Euro. Aus dieser muss sie jetzt hohe Beträge abführen: 10,9 Millionen gehen als Finanzausgleichsumlage an das Land, 12,5 Millionen als Kreisumlage an den Enzkreis.

Diese 12,5 Millionen entsprechen neun Prozent der gesamten Kreisumlage von rund 139 Millionen, die der Enzkreis von all seinen 28 Gemeinden erhält. Nur die Große Kreisstadt Mühlacker mit knapp 27 000 Einwohnern zahlt noch mehr als Mönsheim, erklärte der Kämmerer bei der Beratung des Haushaltsentwurfs im Gemeinderat.

Allein durch diese Beträge wird deutlich, dass Mönsheim seinen Ergebnishaushalt in diesem Jahr auf „normalem“ Wege durch entsprechende Einnahmen nicht ausgleichen kann. Die Kommune rechnet mit einem Minus im Ergebnishaushalt von rund 21,5 Millionen und hat einen Zahlungsmittelbedarf von 20,7 Millionen Euro ermittelt. Allerdings ist die Gemeinde beim Ausgeben sehr zurückhaltend umgegangen mit dem Geldsegen aus den Gewerbebetrieben auf Mönsheimer Gemarkung, zu denen auch das Forschungs- und Entwicklungszentrum des Autobauers Porsche zählt. So konnte sie ein Polster bilden, mit dem jetzt das Minus ausgeglichen wird. Mit den für 2026 festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen von vergleichsweise bescheidenen 3,9 Millionen Euro wäre das nicht möglich.

Wie schon im Vorjahr will die Grenzbachgemeinde auch in diesem Jahr wieder zwischen vier und fünf Millionen Euro in die Infrastruktur und in Projekte investieren. Dazu gehören neben vielen kleineren Maßnahmen die Sanierungen des Obergeschosses des Feuerwehrmagazins und des Schulhofs sowie die weitere Sanierung der Jahnstraße. Dafür wird allein schon fast die Hälfte der angedachten Investitionsmittel fällig.

Mönsheim will trotzdem in verschiedene Projekte investieren

Weiter sollen eine neue Treppe zur Schule auf dem Appenberg gebaut und mehrere Wirtschaftswege im Außenbereich saniert werden. Die Planungen für einen eventuellen Neubau eines Kindergartens kosten Geld und für Grunderwerb im Rahmen der Ortskernsanierung ist eine weitere halbe Million angedacht. Für die dringend nötige Sanierung des historischen Turms in der Ortsmitte sind 100 000 Euro eingestellt. Allerdings gehen die Verwaltung und die stellvertretende Bürgermeisterin Margit Stähle davon aus, dass diese Mittel bei weitem nicht reichen.

Der Haushaltsplan 2026 einschließlich der angedachten Investitionen soll in einer der nächsten Sitzungen beschlossen werden.