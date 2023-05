1 Der mit Gittern abgedeckte Beckenkopf muss saniert werden. Foto: Lichtgut /F. Iannone

Die Sanierung des Beckenkopfs im Möhringer Freibad wird voraussichtlich 900 000 Euro kosten. So steht es in einer Beschlussvorlage des Technischen Referats, die am Mittwoch im Verwaltungsausschuss und am Freitag im Bäderausschuss auf der Tagesordnung steht. Aufgrund der spezifischen Anforderungen bei der Instandsetzung der Überlaufrinne ist eine direkte Vergabe vorgesehen, also ohne eine vorherige öffentliche Ausschreibung. Die Sanierungsarbeiten sollen „baldmöglichst“, das heißt im Juli 2023 beginnen, ist in der Vorlage zu lesen. Das Ziel sei es, die Arbeiten noch vor dem Winter abzuschließen, um das Freibad an der Hechinger Straße im Frühjahr 2024 wieder öffnen zu können.