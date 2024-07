Möhringen ehrt Friedrich Bretz: Friedrich Bretz erhält Ehrenmünze

Man nennt ihn auch „Mr. ILM“, weil sein Einsatz für die Initiative Lebensraum Möhringen nahezu grenzenlos scheint. Dabei ist Friedrich Bretz‘ bürgerschaftliches Engagement für den Verein, der unter anderem zahlreiche Sozialprojekte im Stadtbezirk unterhält, bei weiten nicht sein einziges Ehrenamt. Auch beim CVJM Möhringen ist der 82-Jährige seit vielen Jahren eine tragende Säule. Die Stadt würdigt so viel Engagement nun mit der Verleihung der Ehrenmünze der Landeshauptstadt Stuttgart.

Die Korken knallen am vergangene Freitagnachmittag im Vereinshaus des CVJM in der Leinenweberstraße bei weiten nicht nur symbolisch. Nachdem Möhringens Bezirksvorsteherin Evelyn Weis und die Vorsitzende des ILM, Petra Sturm, Bretz ihren Dank „preisend mit viel schönen Reden“ überbracht haben, setzt nicht nur der Posaunenchor des CVJM mit der Württemberg-Hymne einen mehr als passenden musikalischen Akzent. Auch die bereits kühl gestellten Flaschen scheinen geradezu versessen darauf, mit lautstarken Plopps in den Chor der Glückwunschüberbringer einzustimmen.

Fröhliche Gesichter motivierten ihn, sagt der Geehrte

Die Lacher sind entsprechend groß im Saal. Und Bretz kann wieder einmal in fröhliche Gesichter blicken. Solche fröhlichen Gesichter sind es denn auch, wie er seinen Zuhörern versichert, die ihn motivieren, so viel Zeit und Energie in die vielen ehrenamtlichen Aufgaben zu investieren. Fröhliche Gesichter, so erzählt er, die ihm beispielsweise geschenkt würden, wenn er älteren Menschen hilft, die selbst ihren Alltag nicht mehr ohne Hilfe meistern können.

Bretz, der zwischen 2013 und 2020 Erster Vorsitzender des ILM war, habe in dieser Zeit, wie Bezirksvorsteherin Evelyn Weis auflistet, nicht nur soziale Projekte wie „Die Kümmerer“, „Dätsch mer net“ oder die digitale Sprechstunde in Kooperation mit der Begegnungsstätte Awo Sälzacker ins Leben gerufen. Wie Petra Sturm ergänzt, habe Bretz während seiner Tätigkeit stets auch die Belange des ILM in den kommunalpolitischen Gremien „vehement vertreten“.

Jährlich werden bis zu 50 Bürger geehrt

Zudem sei der Möhringer „ein unermüdlicher Sucher“ nach ehrenamtlichen Mitarbeitern für den Verein. Der Pensionär, der 2002 in die ILM eingetreten ist, ist von Beginn an auch im Projektteam des Möhringer Heimatmuseums aktiv gewesen und ist es bis heute.

Im Rahmen der Festveranstaltung betonte Weis, dass Bretz in Möhringen „wichtige Pfeiler für die Bedürfnisse der Menschen“ gesetzt habe. Die Ehrenmünze der Landeshauptstadt Stuttgart erhalte der ehemalige Berufsschullehrer für seinen „außerordentlichen ehrenamtlichen Einsatz im Stadtbezirk“.

Mit der Ehrenmünze ehrt die Stadt Stuttgart jährlich bis zu 50 verdiente Bürger, maximal drei aus einem Stadtbezirk. Laut Satzung können Personen ausgezeichnet werden, „die sich in außergewöhnlicher Weise um das Stuttgarter Gemeinwesen verdient gemacht haben.“