7 Bei dem Unfall wurden sechs Menschen verletzt. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Auf einer Landstraße zwischen Möglingen und Stuttgart-Stammheim hat ein unbeleuchteter Wagen, der quer auf der Straße stand, zu einem Unfall mit sechs Verletzten geführt. Die Polizei sucht Zeugen.

Möglingen - Ein unbeleuchteter Wagen, der quer auf der Straße stand, hat zwischen Möglingen (Kreis Ludwigsburg) und Stuttgart-Stammheim zu einem Unfall mit sechs Verletzten geführt. Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte das dunkle Fahrzeug am Freitagabend auf der L1110 und fuhr langsam an die Gefahrenstelle heran, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Ein 18 Jahre alter Fiat-Fahrer, der gegen 21 Uhr aus der entgegengesetzten Richtung kam, erkannte das querstehende Auto jedoch zu spät, versuchte rechts auszuweichen, geriet auf den Grünstreifen und schleuderte daraufhin auf die Gegenfahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Wagen des 21-Jährigen. Infolge des Unfalls wurden der Fahrer des Fiat sowie dessen beiden 17-jährige Mitfahrer leicht verletzt. Ebenso wurden der Fahrer des Mercedes und dessen Mitfahrer im Alter von 17 und 19 Jahren leicht verletzt.

Polizei sucht nach Zeugen

Im Anschluss entfernte sich das unbeleuchtete Fahrzeug, bei dem es sich vermutlich um einen dunklen Mercedes-Kombi handelte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf ungefähr 80.000 Euro. Die L1110 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. Personen, die Hinweise zu dem flüchtigen Auto oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim unter der Telefonnummer 07154/1313-0 in Verbindung zu setzen.