Möglingen: Sturz bei Ausweichmanöver - Autofahrer übersieht Motorradfahrer im Kreisverkehr
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Der Unfall ereignete sich im Kreisverkehr in der Schwieberdinger Straße (Symbolbild). Foto: avanti/Ralf Poller

Ein Ford-Fahrer hat beim Einfahren in einen Kreisverkehr in Möglingen einen Motoradfahrer zu spät bemerkt. Zum Zusammenstoß kam es zwar nicht, der Mann stürzte jedoch.

Ein 55-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagmorgen in Folge eines Ausweichmanövers in Möglingen gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 7 Uhr in den Kreisverkehr in der Schwieberdinger Straße eingefahren, als ein 31-jähriger Ford-Fahrer seinerseits von der Straße „Im Hasenkreuz“ aus ebenfalls einfahren wollte.

 

Motorradfahrer lenkt nach links und stürzt

Wohl aufgrund der tief stehenden Sonne übersah der Autofahrer den 55-Jährigen zunächst und trat dann sofort auf die Bremse, als er ihn doch noch bemerkte. Der Motorradfahrer lenkte wiederum nach links, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und stürzte. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge nicht.

 