Möglingen: Sturz bei Ausweichmanöver - Autofahrer übersieht Motorradfahrer im Kreisverkehr

1 Der Unfall ereignete sich im Kreisverkehr in der Schwieberdinger Straße (Symbolbild). Foto: avanti/Ralf Poller

Ein Ford-Fahrer hat beim Einfahren in einen Kreisverkehr in Möglingen einen Motoradfahrer zu spät bemerkt. Zum Zusammenstoß kam es zwar nicht, der Mann stürzte jedoch.











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Ein 55-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagmorgen in Folge eines Ausweichmanövers in Möglingen gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 7 Uhr in den Kreisverkehr in der Schwieberdinger Straße eingefahren, als ein 31-jähriger Ford-Fahrer seinerseits von der Straße „Im Hasenkreuz“ aus ebenfalls einfahren wollte.