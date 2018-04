Möglingen im Kreis Ludwigsburg Mercedes-Fahrer fährt Ampel um und wird schwer verletzt

Von red 29. April 2018 - 18:56 Uhr

Im Kreis Ludwigsburg ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Mercedes-Fahrer überfuhr in Möglingen eine Ampel.





Möglingen - Ein alleinbeteiligter Mercedes-Fahrer hat im Kreis Ludwigsburg für einen schweren Unfall gesorgt. Wie die Polizei berichtet, kam der Mann am Sonntag in Möglingen aufgrund gesundheitlicher Probleme zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr den Mast der dort installierten Fußgängerampel.

Anschließend driftete das Fahrzeug weiter nach rechts, rutschte die Böschung hinab und blieb dort auf dem Dach liegen.

Der 86-Jährige wurde durch die hinzugerufene Feuerwehr Möglingen und den Rettungsdienst aus dem Fahrzeug gerettet und zur weiteren Versorgung und Abklärung der Schwere der Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

An der Unfallstelle waren achtzehn Helfer der Feuerwehr sowie zwei Rettungsfahrzeuge und ein Notarzteinsatzfahrzeug. Sowohl der Sachschaden am Fahrzeug als auch der Sachschaden an der Ampel werden jeweils auf 5.000 Euro geschätzt.