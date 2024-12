Autobrand in Bietigheim-Bissingen 25 Personen müssen nachts ihre Wohnungen verlassen

In der Nacht auf Sonntag müssen in Bietigheim-Bissingen 25 Personen kurzzeitig ihre Wohnungen verlassen. Grund dafür ist ein in Brand geratenes Auto, das längere Zeit in einer Tiefgarage abgestellt wurde.