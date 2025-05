Möglichst viele Punkte: Stefan Raab rührt für Abor & Tynna die ESC-Werbetrommel in Basel

1 Stefan Raab und das Publikum kürten Abor & Tynna und ihren Song "Baller" als deutschen ESC-Beitrag. Foto: RTL/Raab ENTERTAINMENT/Julia Feldhagen

Stefan Raab will den ESC zurück nach Deutschland holen. Dafür setzt er neben einem Besuch in der Botschaft in Basel auch auf Straßen-Promo und "Heidi".











In Deutschland sorgt aktuell vor allem die Nachricht für Aufsehen, dass RTL sich dazu entschieden hat, Stefan Raabs (58) "Du gewinnst hier nicht die Million" beenden wird. Der einstige Show-Titan befindet sich aktuell aber für ein anderes Großprojekt auf Tour: Gemeinsam mit unserer ESC-Hoffnung Abor & Tynna weilt er bereits in der Schweiz, genauer gesagt in Basel, um sich für das ESC-Finale am 17. Mai einzustimmen.