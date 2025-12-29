Möglichkeit zur Förderung: 20.000 Euro für Mittelstand-Unternehmen? So kann es funktionieren

Mittelständische Unternehmen in Leonberg und der Region können bei einer Zusammenarbeit mit Start-ups vom neuen Innovationsgutschein „Mittelstand trifft Start-ups“ profitieren.
Mittelständische Unternehmen in Leonberg und der Region können ab Januar 2026 bei einer Zusammenarbeit mit Start-ups vom neuen Innovationsgutschein „Mittelstand trifft Start-ups“ und einer Förderung von 20 000 Euro profitieren. Die städtische Wirtschaftsförderung berät die Leonberger Unternehmen zum Programm und unterstützt bei der Vermittlung von Kontakten zu Start-ups.