Mögliches Kriegsende: Was könnte die Bundeswehr in der Ukraine ausrichten?

Kanzler Merz bringt eine Entsendung deutsche Soldaten zur Absicherung eines Waffenstillstands in der Ukraine ins Spiel. Doch viele Fragen bleiben offen.
Seit Monaten gibt es Verhandlungen darüber, wie der Ukraine-Krieg beendet werden kann. Auch in Paris beriet eine „Koalition der Willigen“ am Dienstag dazu. Anschließend hatte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erstmals gesagt, dass auch deutsche Soldaten einen Waffenstillstand absichern könnten. „Dazu kann zum Beispiel gehören, dass wir nach einem Waffenstillstand Kräfte für die Ukraine auf benachbartem Nato-Gebiet einmelden“, hatte Merz gesagt. Er deutete aber auch an, dass ein Einsatz auf ukrainischem Gebiet denkbar sei. Nichts sei ausgeschlossen. Für Deutschland ist das eine grundsätzliche Positionsveränderung. Sowohl Merz als auch sein Vorgänger Olaf Scholz (SPD) hatten eine solche Festlegung bislang stets vermieden. Allerdings schließen sich an Merz’ Äußerungen ein ganzer Strauß an Fragen an. Denn hierbei müssten gleich eine ganze Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein.