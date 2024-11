Möglicher Unfall in Weil der Stadt?: Vom Unfallopfer fehlt jede Spur

1 Die Polizei sucht Zeugen: In Weil der Stadt hat eine Frau offenbar Gas- und Bremspedal verwechselt. Foto: dpa/David Inderlied

Eine 66 Jahre alte Frau gibt an, an einem Zebrastreifen in Weil der Stadt Brems- und Gaspedal verwechselt zu haben und daraufhin einen Jungen touchiert zu haben. Das mögliche Unfallopfer ist jedoch unauffindbar.











Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen – wofür, ist allerdings noch nicht ganz klar. Denn ob – und vor allem wie – sich am Mittwochmittag gegen 13.10 Uhr in der Merklinger Straße in Weil der Stadt ein Verkehrsunfall zugetragen hat, muss noch ermittelt werden. Eine 66 Jahre alte Frau war in ihrem BMW offenbar in Richtung Stadtmitte unterwegs, als sie an einem Fußgängerweg kurz vor der Einmündung zur Zeppelinstraße anhielt. Ein 13 bis 14 Jahre alter Junge wollte die Fahrbahn überqueren. Anstelle des Bremspedals betätigte die Fahrerin jedoch versehentlich das Gaspedal, sodass sie beschleunigte, anstatt anzuhalten.