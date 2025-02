In Offenburg entdeckt eine Zeugin am Dienstag eine schwer verletzte Frau. Die Verletzte stirbt kurze Zeit später. Die Polizei hat nun die Sonderkommission „Rampe“ eingerichtet.

Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt am Dienstag in Offenburg (Ortenaukreis) hat die Kriminalpolizei Offenburg die Sonderkommission „Rampe“ eingerichtet.

Wie die Polizei in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gab, sind inzwischen mehrere Hinweise bei der Polizei eingegangen. Die Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen liefen noch in der Nacht auf Hochtouren und würden auch am Mittwoch fortgesetzt.

Polizei bittet um Hinweise

Den Hinweisen werde konsequent nachgegangen, so die Polizei. Es werde aber weiterhin in alle Richtungen ermittelt. Die insgesamt über 60 Beamtinnen und Beamten der Soko „Rampe“ bitten weiterhin um Zeugenhinweise. Jede noch so unbedeutend erscheinende Beobachtung könnte sich im Nachhinein zu einer heißen Spur entwickeln, so die Polizei. In diesem Zusammenhang stellen die Ermittler der Kriminalpolizei erneut die Fragen:

Wer hat in der Zeit zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr im Bereich Unionrampe und Rée Carré in Offenburg verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0781/21-2820 entgegen.

Eine Passantin hatte auf offener Straße am Dienstagabend eine schwer verletzte Frau entdeckt. Trotz unmittelbar eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die alarmierten Rettungskräfte erlag die Frau kurz darauf ihren schweren Verletzungen. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau getötet wurde.