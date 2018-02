Möglicher neuer VfB-Ausrüster „Ist mir Jako wie Hose“

Von red 13. Februar 2018 - 11:04 Uhr

Das Stadttrikot von Puma sorgte im November für lange Schlangen und einen Absatzrekord. Foto: Pressefoto Baumann

2019 endet der Ausrüstervertrag des VfB Stuttgart mit dem Sportartikler Puma. Ein neuer Ausrüster hat sich in Position gebracht – die VfB-Fans sind nicht unbedingt begeistert.

Stuttgart - Bis Juni 2019 läuft der Vertrag des VfB Stuttgart mit seinem aktuellen Ausrüster Puma noch, zuletzt sorgte das Unternehmen aus Herzogenaurach zusammen mit dem VfB für einen Absatzrekord mit dem „Stadttrikot“, das beim 2:1-Heimsieg gegen den BVB von der Mannschaft in einem Pflichtspiel getragen wurde.

Eine Verlängerung mit Puma ist allerdings ungewiss. Mit der Firma Jako aus Hohenlohe hat sich ein Nachfolgekandidat in Stellung gebracht. Bei den VfB-Fans sorgte dies nicht unbedingt für Begeisterung, wie die Reaktionen auf Twitter belegen.

So twittert etwa „Paddypolidis“

Zu der Klubführung passt auch nur der schlimmstmögliche Ausrüster #Jako— Paddypolidis (@Paddypolidis) 12. Februar 2018

... und auch „Martyn Harsh“ zeigt sich nicht begeistert:

Am Ende muss man sagen: Jako würde wie Arsch auf Eimer zum #VfB passen.— twofourtwo (@two_four_two) 13. Februar 2018

Auch wenn die Entscheidung noch nicht gefallen ist, so hoffen manche, dass Puma bleibt.

Ich hoff mal #Puma wird letztendlich doch etwas mehr bieten. #Jako ist für mich als Ausrüster zweitklassig und vom Design her einfach ein Weggucker. #VfB— HaupttribünenBruddler (@VfBruddler) 12. Februar 2018

Ein Nutzer kündigt gar seinen Vereinsaustritt an.

Wenn JAKO Ausrüster wird, trete ich sofort aus #vfb— Perlentaucher (@FrancoDresero) 12. Februar 2018

Wiederum andere hängen das Thema nicht so hoch.

Wer neuer Trikotausrüster wird, ist für mich Jako wie Hose. #VfB— Francesco1893 (@jusfra1893) 13. Februar 2018

Auch kreative Gegenvorschläge gibt es, etwa von Mathieu Ben.

Oder „Buzze“, der für den Blog „Vertikalpass“ schreibt.

Wie es ausgehen wird, ist offen. Verbrieft ist allerdings, dass Jako gesteigertes Interesse an einem Engagement hat. „Der VfB ist das sportliche Aushängeschild der Region und als größter Sportverein fest in Baden-Württemberg verankert“, sagt Firmengründer und Vorstandschef Rudi Sprügel: „Wir wollen verstärkt in unserer Heimatregion investieren und in diesem Zusammenhang ist der VfB ein absolut interessanter Kandidat.“