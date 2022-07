So will die Bundesregierung die Bürger weiter entlasten

1 Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht in Berlin. Foto: AFP/CHRISTIAN SPICKER

Bundeskanzler Olaf Scholz hat aufgrund der hohen Energiepreise weitere Entlastungen für Bürger angekündigt. Unter anderem soll es eine Wohngeldreform geben.















Die Preise für Energie steigen weiter. Nun will die Bundesregierung die Bürger weiter entlasten. So werde es zum Anfang kommenden Jahres eine große Wohngeldreform geben, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag in Berlin. Dabei werde unter anderem der Kreis der Berechtigten ausgeweitet.

Umlage für Gaskunden geplant

Zudem sichere Scholz den Bürgerinnen und Bürgern Unterstützung bei Gaspreis-Steigerungen zu. Es solle verhindert werden, dass jemand vor eine unlösbare Situation gestellt werde, sagte Scholz. Im Zuge des Rettungspakets für den Energiekonzern Uniper soll es eine Umlage für Gaskunden geben. Scholz nannte eine Höhe von 2 Cent pro Kilowattstunde.

Lange Verhandlungen

Zuvor wurde bekannt, dass die Bundesregierung ein Drittel der Anteile des kriselnden deutschen Energiekonzerns Uniper übernimmt. Das gaben das Düsseldorfer Unternehmen und sein finnischer Mutterkonzern Fortum sowie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitag nach rund zweiwöchigen Verhandlungen über ein staatliches Rettungspaket bekannt. Demnach einigten sich beide Seiten auf eine Beteiligung des Bundes in Höhe von 30 Prozent im Rahmen einer Kapitalerhöhung, die nur der deutschen Regierung offensteht.