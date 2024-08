Möglicher Breuninger-Verkauf: Auch Sindelfingen wurde kalt erwischt

1 Das Breuningerland ist das Shopping-Aushängeschild Sindelfingens. Foto: Simon Granville

Die Nachricht vom möglichen Verkauf Breuningers hat in Sindelfingen viele überrascht. Steht das geplante Megaprojekt Goldbachquartier auf der Kippe?











Link kopiert



Das Breuningerland ist seit Jahren der Publikumsmagnet Sindelfingens schlechthin. Verkehrsgünstig an der A81 gelegen, zieht das Einkaufszentrum zuverlässig zahllose Shoppingbegeisterte aus Nah und Fern an – ein echter Gewinn für die Stadt. Und es sollte noch besser kommen: 2021 teilte der in Stuttgart ansässige Mutterkonzern Breuninger mit, expandieren und einen ganzen Stadtteil im Osten der Stadt neu gründen zu wollen. Die Rede ist vom sogenannten Goldbachquartier.