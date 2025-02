Mögliche Stuttgarter Startelf: VfB bei der TSG – mit diesem Team zum nächsten Auswärtssieg?

12 Deniz Undav bereitete beim letzten Auftritt bei der TSG Hoffenheim zwei Tore vor – nun steht sein Startelfeinsatz infrage. Auf wen setzt Sebastian Hoeneß (re.)? Wir blicken in unserer Bildergalerie voraus. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Zwei Spieler hat der VfB Stuttgart in seinen Reihen, die vor ihrem Engagement in der Landeshauptstadt bei der TSG Hoffenheim aktiv gewesen sind – beide kehren am Sonntag (19.30 Uhr/Liveticker) ins Sinsheimer Stadion zurück. Allerdings in unterschiedlichen Rollen. Angelo Stiller (kam im Sommer 2023 zum VfB) als unumstrittener Stammspieler. Jacob Bruun Larsen (kam im Januar 2025) als Ergänzungsspieler.