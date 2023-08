12 Spielt Genki Haraguchi anstelle seines Landsmanns Wataru Endo? In unserer Bildergalerie blicken wir auf die mögliche Startaufstellung des VfB gegen den VfL Bochum. Foto: Baumann/Julia Rahn

Vor dem Saisonstart des VfB Stuttgart an diesem Samstag gegen den VfL Bochum stellt sich vor allem eine Frage: Wer ersetzt Wataru Endo? Wir haben die mögliche Startelf.









Eigentlich hatte sich die Truppe ja gefunden und eingespielt – die Startelf des VfB Stuttgart für den Saisonauftakt an diesem Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) gegen den VfL Bochum. Doch nun fehlt ausgerechnet das Herzstück im Spiel des VfB, weil Wataru Endo den Club zum FC Liverpool verlassen hat. Vor dem Start in der ausverkauften MHP-Arena lautet die wichtigste sportliche Frage also: Wer ersetzt den bisherigen Kapitän?