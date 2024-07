Mögliche Second Lady der USA: Von der Anwaltskanzlei in den Wahlkampf: Wer ist Usha Vance?

1 Usha Vance ist die Ehefrau des neuen Mannes an der Seite des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump im Rennen ums Weiße Haus. Foto: IMAGO/USA TODAY Network/IMAGO/Jasper Colt

Sie ist eine erfolgreiche Juristin – und die Ehefrau von J.D. Vance. Nun steht Usha Vance im Scheinwerferlicht, denn ihr Partner ist Kandidat der Republikaner für das Vizepräsidentenamt der USA.











Als sich alle Augen, Fernsehkameras und Smartphones am ersten Nachmittag des Parteitags der Republikaner in Milwaukee auf den just verkündeten Vizepräsidentschaftskandidaten der Partei richten, läuft der nicht allein in den Saal: J.D. Vance wird begleitet von seiner Ehefrau, Usha Vance. Zwei Tage später ist ihr großer Solo-Moment gekommen. Sie hält eine kurze Rede vor Zehntausenden Zuschauern auf dem großen Parteikonvent – stellt ihren Ehemann vor, den neuen Mann an der Seite des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump im Rennen ums Weiße Haus.